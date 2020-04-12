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Преступления Происшествия

В Южном городе девушку задержали с пакетом марихуаны

САМАРА. 12 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Южном городе сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Волжскому району за административное правонарушение задержали 22-летнюю девушку. При досмотре у нее обнаружили и изъяли пакет с марихуаной массой около 46 г.

Задержанная призналась, что хранила наркотик для личного употребления, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств...".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

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