В Южном городе девушку задержали с пакетом марихуаны

В Южном городе сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Волжскому району за административное правонарушение задержали 22-летнюю девушку. При досмотре у нее обнаружили и изъяли пакет с марихуаной массой около 46 г.
Задержанная призналась, что хранила наркотик для личного употребления, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
В настоящее время в отношении нее возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств...".
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.