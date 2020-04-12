В Южном городе девушку задержали с пакетом марихуаны

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В Южном городе сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Волжскому району за административное правонарушение задержали 22-летнюю девушку. При досмотре у нее обнаружили и изъяли пакет с марихуаной массой около 46 г.