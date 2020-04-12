Пожар в частном доме на ул. 8-ая Толевая в Самаре ликвидирован

В воскресенье, 12 апреля, в 13:41 пожар в частном доме на ул. 8-ая Толевая в Советском районе удалось ликвидировать, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило в чрезвычайные службы в 12:39.

Первоначально огонь распространился на площади в 100 кв. м, но потом очаг возгорания увеличился до 250 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности №2.

В тушении участвовали 86 человек, которыми использовалась 21 единица техники.

Пожар удалось ликвидировать в 13:41. В региональном управлении МЧС России уточнили, что погибших и пострадавших нет. Причин возгорания и ущерб устанавливаются.

