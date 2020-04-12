В здании на ул Авроры в Самаре 25 человек тушили оргтехнику

В субботу, 11 апреля, в 9:26 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме 112 "б" на ул. Авроры в Железнодорожном районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, на месте вызова горела оргтехника на площади 5 кв. м.
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 25 человек, которыми использовалось пять автоцистерн. Пожар удалось ликвидировать в 9:46.
Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.