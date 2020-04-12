В здании на ул Авроры в Самаре 25 человек тушили оргтехнику

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В субботу, 11 апреля, в 9:26 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме 112 "б" на ул. Авроры в Железнодорожном районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.