При пожаре на ул. Индустриальной в Тольятти огонь перебросился на соседнее здание

В воскресенье, 12 апреля, при пожаре на ул. Индустриальная, 8 в Центральном районе огонь перебросился с горевших на открытой площадке поддонов на соседнее здание, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о возгорании поддонов на ул. Индустриальная, 8 в Тольятти поступила в пожарную охрану в 13:14.

Первоначально поддоны горели на площади 500 кв.м, но существовала угроза распространения огня на соседнее здание. В 13:25 пожару был присвоен повышенный ранг сложности №2. К тушению были привлечены 77 человек, которые используют 25 единиц техники.

В результате распространения огня на соседнее здание площадь пожара составила 800 кв. м. В 14:41 пожар удалось локализовать.

Сейчас тушение продолжается.