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Преступления Происшествия

В Ставропольском районе задержан местный житель с крупной партией конопли

ТОЛЬЯТТИ. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ходе патрулирования территории в с. Подстепки сотрудниками полиции был остановлен 41-летний местный житель для проверки документов, который у сотрудников полиции вызвал подозрение: вел себя неадекватно, заметно нервничал.

Документов у мужчины при себе не оказалось и он был доставлен в отдел для установления личности. В ходе личного досмотра в присутствии понятых сотрудниками органов внутренних дел был обнаружен и изъят полимерный пакет с веществом коричневого цвета. Результаты проведенной экспертизы показали, что в пакете находилась конопля массой 212,55 гр, что относится к крупному размеру.

По информации оперативников, подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался. В ходе опроса мужчина пояснил, что наркотическое средство он приобрел для личного употребления.

В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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