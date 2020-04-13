При тушении частного дома в Красноярском районе пожарные спасли мужчину

В воскресенье, 12 апреля, в 15:40 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме № 1 по ул. Раздольная в селе Нижняя Солонцовка Красноярского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Пожару, площадь которого составила 100 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".
В борьбе с огнем участвовали 12 человек, которым удалось ликвидировать пожар в 16:30.
В региональном управлении МЧС России также сообщили, что во время тушения огнеборцами был спасен 66-летний мужчина. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.