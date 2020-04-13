16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ночью в селе Кинельского района загорелся автомобиль При тушении частного дома в Красноярском районе пожарные спасли мужчину При пожаре на ул. Индустриальной в Тольятти огонь перебросился на соседнее здание Пожар в частном доме на ул. 8-ая Толевая в Самаре ликвидирован В Тольятти тушат масштабное возгорание поддонов на ул. Индустриальная

Пожары Происшествия

При тушении частного дома в Красноярском районе пожарные спасли мужчину

КРАСНЫЙ ЯР. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 12 апреля, в 15:40 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме № 1 по ул. Раздольная в селе Нижняя Солонцовка Красноярского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 100 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".

В борьбе с огнем участвовали 12 человек, которым удалось ликвидировать пожар в 16:30.

В региональном управлении МЧС России также сообщили, что во время тушения огнеборцами был спасен 66-летний мужчина. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3