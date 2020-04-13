При тушении частного дома в Красноярском районе пожарные спасли мужчину

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В воскресенье, 12 апреля, в 15:40 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в доме № 1 по ул. Раздольная в селе Нижняя Солонцовка Красноярского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.