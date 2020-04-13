В Тольятти двое мужчин получили ожоги на работе

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В воскресенье, 12 апреля, в одну из тольяттинских больниц были доставлены двое мужчин с ожогами тела различной степени тяжести, сообщает СУ СК РФ по Самарской области. По предварительным данным, телесные повреждения они получили при проведении ремонтных работ по покраске внутри вагонной цистерны, на одном из предприятий города.