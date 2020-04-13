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В Тольятти двое мужчин получили ожоги на работе

ТОЛЬЯТТИ. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 12 апреля, в одну из тольяттинских больниц были доставлены двое мужчин с ожогами тела различной степени тяжести, сообщает СУ СК РФ по Самарской области. По предварительным данным, телесные повреждения они получили при проведении ремонтных работ по покраске внутри вагонной цистерны, на одном из предприятий города.

По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом г. Тольятти СУ СК РФ по Самарской области начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего и причины ему предшествующие.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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