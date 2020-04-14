В Шигонском районе кладовщица погибла под упавшим погрузчиком

В Шигонском районе во время разгрузки удобрений погибла 49-летняя женщина, сообщает samara.kp.ru.

Она работала кладовщицей и в момент проведения работ стояла у ворот склада, придерживая их. По словам мужа погибшей, к трагедии привело нарушение техники безопасности — погрузчик стоял не на ровной поверхности, плюс поднял вес гораздо больший, чем мог. В результате тяжелая машина упала на бок, а женщину буквально раздавило стрелой.

Дома у погибшей остались двое детей — младшей дочери три годика. Женщина вышла из декрета три недели назад.

По факту происшедшего следователи проводят проверку.