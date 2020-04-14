16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Шигонском районе кладовщица погибла под упавшим погрузчиком В Тольятти двое мужчин обгорели на работе У острова Поджабный спасен тонущий на лодке рыбак Спасатели эвакуировали мужчину, у которого закончилось топливо в лодке В Жигулевске пропал мужчина

Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Шигонском районе кладовщица погибла под упавшим погрузчиком

ШИГОНЫ. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Шигонском районе во время разгрузки удобрений погибла 49-летняя женщина, сообщает samara.kp.ru.

Она работала кладовщицей и в момент проведения работ стояла у ворот склада, придерживая их. По словам мужа погибшей, к трагедии привело нарушение техники безопасности — погрузчик стоял не на ровной поверхности, плюс поднял вес гораздо больший, чем мог. В результате тяжелая машина упала на бок, а женщину буквально раздавило стрелой.

Дома у погибшей остались двое детей — младшей дочери три годика. Женщина вышла из декрета три недели назад.

По факту происшедшего следователи проводят проверку.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3