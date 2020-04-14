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Преступления Происшествия

В Волжском районе задержан мужчина, перевозивший оружие

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волжском районе инспекторы ДПС задержали мужчину, который незаконно перевозил в салоне автомобиля огнестрельное оружие, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В квартале Кошелев-Парк инспекторами ДПС был остановлен для проверки документов автомобиль Daewoo Nexia. Водитель и пассажир - 18 и 19-летние жители одной из соседних республик. При проверке документов пассажир вызвал подозрение у сотрудников полиции своим поведением.

Полицейские приняли решение осмотреть автомобиль, в результате чего, в присутствии понятых, обнаружили и изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом "ПМ". Пассажир пояснил, что оружие принадлежит ему, и что он приобрел его у своего знакомого. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Согласно исследованию, изъятый предмет является огнестрельным оружием, переделанным из пистолета МР-371, и пригоден для стрельбы.

В настоящее время отделом дознания отдела МВД России по Волжскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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