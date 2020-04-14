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Преступления Происшествия

Житель Тольятти стал фигурантом уголовного дела за хищение 250 тыс. руб. со счета фирмы

ТОЛЬЯТТИ. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тольятти установили, что с июля по декабрь 2016 г.  33-летний житель Тольятти, являющийся на тот момент должностным лицом компании, имея умысел, направленный на хищение денежных средств организации, под предлогом займов, внес ложные сведения в чековую книжку предприятия, тем самым похитил денежные средства в сумме свыше 250 тыс. руб., находящихся на расчетном счете организации.

Данный факт был выявлен при проведении документально-бухгалтерской ревизии.

Следственным управлением УМВД России по Тольятти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Следственные и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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