В Самаре водитель легковушки сбил двух подростков на мопеде

В воскресенье, 12 апреля, в пос. Прибрежный 39-летний водитель автомобиля Lada, ехавший вечером по ул. Труда, сбил двух подростков, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, при повороте налево на перекрестке неравнозначных дорог он не уступил дорогу и столкнулся с мопедом под управлением 14-летнего жителя пос. Прибрежный.

В результате ДТП пострадали водитель мопеда и его 14-летний пассажир, тоже проживающий в поселке. Подростки госпитализированы. Как сообщили стражи порядка, в момент ДТП они были без мотошлемов.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка по окончании которой будет принято соответствующее решение.