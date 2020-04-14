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ДТП Происшествия

В Самаре водитель легковушки сбил двух подростков на мопеде

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 12 апреля, в пос. Прибрежный 39-летний водитель автомобиля Lada, ехавший вечером по ул. Труда, сбил двух подростков, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, при повороте налево на перекрестке неравнозначных дорог он не уступил дорогу и столкнулся с мопедом под управлением 14-летнего жителя пос. Прибрежный.

В результате ДТП пострадали водитель мопеда и его 14-летний пассажир, тоже проживающий в поселке. Подростки госпитализированы. Как сообщили стражи порядка, в момент ДТП они были без мотошлемов.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка по окончании которой будет принято соответствующее решение.

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