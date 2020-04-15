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Культура

Лучшие концерты Губернского фестиваля "Рожденные в сердце России" покажут онлайн

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГБУК "Агентство социокультурных технологий" начинает новую виртуальную рубрику "Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества "Рожденные в сердце России. Лучшее", сообщает областной минкульт. В нее войдут видеозаписи Гала-концертов фестиваля разных лет.

Показы пройдут 15, 17, 22, 24 и 29 апреля на интернет-ресурсах ГБУК АСТ "ВКонтакте" и "Фейсбук".

За шесть лет фестиваль стал мощным стимулом для развития коллективов самодеятельного народного творчества. В работе фестиваля ежегодно принимают  участие свыше 5 тыс. человек. Для них этот творческий марафон — не только престижное состязание, но и своеобразная творческая лаборатория, где можно набраться опыта, увидеть уровень коллег и наметить точки дальнейшего роста.

Для зрителей Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества — это яркое и увлекательное зрелище, которое продолжается без малого два месяца, проходит на лучших концертных площадках региона и собирает полные залы.

В 2019 г. фестиваль "Рожденные в сердце России" стал региональной составляющей федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

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