В регионе ужесточат контроль за соблюдением режима самоизоляции

В Самарской области будет ужесточен контроль за соблюдением гражданами режима самоизоляции. Об этом рассказал глава региона Дмитрий Азаров.

По его словам, "не хотелось бы закручивать гайки": вводить электронные пропуска и целый ряд других ограничительных режимов, гораздо важнее, чтобы каждый житель губернии ответственно относился к своему здоровью и здоровью окружающих, соблюдая самоизоляцию. Однако многие граждане пренебрегают мерами безопасности.

"К сожалению, с самоизоляцией в последние дни у нас не очень и индекс самоизоляции, который ежедневно оценивается, показывает, что гораздо большее количество граждан находится на улице, а не дома, либо на своем рабочем месте. С завтрашнего дня (15 апреля - прим. ВН) сотрудники полиции ужесточат контроль и уверен, что количество штрафов, которые будут выписываться также возрастет. На сегодняшнюю дату таких штрафов выписано уже 244", — заявил губернатор накануне.

Дмитрий Азаров уточнил, что на 14 апреля в Самарской области проведено 16549 тестов на коронавирус и темп проведения лабораторных исследований наращивается. Уже в ближайшие дни в регионе планируют делать 1 тыс. тестов в день. Запасом тестов и реагентов на сегодняшний день лаборатории области обеспечены. К этой работе также подключились частные лаборатории.

Койко-мест для больных коронавирусом, согласно федеральному плану, на территории Самарской области должно быть 2168. На 14 апреля 1160 коек уже созданы, 353 койки оборудованы аппаратами ИВЛ. Также, по словам губернатора, планируется создать порядка 300 резервных койко-мест при участии федеральных медицинский учреждений (Клиник СамГМУ, подразделения ФМБА), ведомственных и частных больниц.

Дмитрий Азаров выразил надежду, что такое количество коек не потребуется, но это в первую очередь будет зависеть от того, как сами граждане относятся к своему здоровью и призвал соблюдать режим самоизоляции. Особое внимание на это должны обратить люди не только вернувшиеся из-за границы, но и приехавшие в Самарскую область из других регионов. Для них двухнедельный карантин с конца марта является обязательным. Сейчас в регионе разрабатывают меры, чтобы контролировать не только прибывающих в регион через аэропорт и железнодорожный вокзал, но и посредством автомобильного транспорта.