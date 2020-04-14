16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Частные лаборатории в Самарской области начали тестирование на коронавирус Состояние большинства новых заболевших COVID-19 удовлетворительное Новые пациенты с COVID выявлены в Самаре, Тольятти и Чапаевске Безопасность в продуктовом магазине во время карантина +11 за сутки: в регионе скачок заболеваемости коронавирусом

Здравоохранение Общество

Частные лаборатории в Самарской области начали тестирование на коронавирус

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области с начала этой недели частные компании начали проводить тестирование на новую коронавирусную инфекцию.

Напомним, что одной из тем совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России, которое 13 апреля провел президент России Владимир Путин, стал вопрос о тест-системах на новую коронавирусную инфекцию.

"Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм. В этой связи вновь обращаю внимание на необходимость четкого взаимодействия как между федеральными структурами, так и между регионами, на слаженность, хочу обратить внимание, работы учреждений Минздрава, ФМБА, других ведомственных медицинских организаций, а также частных клиник. Необходимые полномочия для координации всей этой работы у Правительства есть" — подчеркнул Владимир Путин.

В настоящее время в Самарской области для обеспечения высокого охвата населения в эту работу включились и частные лаборатории.

С 13 апреля начала проводить тестирование клиническая больница "РЖД-медицина". С 14 апреля — лаборатория "Ситилаб". С 16 апреля можно будет сделать тест в медицинском центре "Мать и дитя — ИДК". Частные лаборатории будут работать в рамках обязательного медицинского страхования и проводить тесты на платной основе. Планируется, что они будут в целом выполнять до 600 исследований в сутки в рамках ОМС.

"Мы должны иметь диверсифицированную сеть лабораторий, которые проводят исследования на коронавирус. Все, что для этого необходимо по расходным материалам, предварительным подготовительным работам, проводите, обеспечивайте", — дал поручение глава региона Дмитрий Азаров.

Бесплатно и по направлению врача исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) уже проводятся на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" и ГБУЗ "Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД". По информации Управления Роспотребнадзора по Самарской области, по состоянию на 14.04.2020 проведено 15625 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Самару посетила Ирина Слуцкая

Самару посетила Ирина Слуцкая

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3