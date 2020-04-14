Частные лаборатории в Самарской области начали тестирование на коронавирус

В Самарской области с начала этой недели частные компании начали проводить тестирование на новую коронавирусную инфекцию.

Напомним, что одной из тем совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России, которое 13 апреля провел президент России Владимир Путин, стал вопрос о тест-системах на новую коронавирусную инфекцию.

"Вся система здравоохранения должна работать как единый механизм. В этой связи вновь обращаю внимание на необходимость четкого взаимодействия как между федеральными структурами, так и между регионами, на слаженность, хочу обратить внимание, работы учреждений Минздрава, ФМБА, других ведомственных медицинских организаций, а также частных клиник. Необходимые полномочия для координации всей этой работы у Правительства есть" — подчеркнул Владимир Путин.

В настоящее время в Самарской области для обеспечения высокого охвата населения в эту работу включились и частные лаборатории.

С 13 апреля начала проводить тестирование клиническая больница "РЖД-медицина". С 14 апреля — лаборатория "Ситилаб". С 16 апреля можно будет сделать тест в медицинском центре "Мать и дитя — ИДК". Частные лаборатории будут работать в рамках обязательного медицинского страхования и проводить тесты на платной основе. Планируется, что они будут в целом выполнять до 600 исследований в сутки в рамках ОМС.

"Мы должны иметь диверсифицированную сеть лабораторий, которые проводят исследования на коронавирус. Все, что для этого необходимо по расходным материалам, предварительным подготовительным работам, проводите, обеспечивайте", — дал поручение глава региона Дмитрий Азаров.

Бесплатно и по направлению врача исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) уже проводятся на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" и ГБУЗ "Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД". По информации Управления Роспотребнадзора по Самарской области, по состоянию на 14.04.2020 проведено 15625 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.