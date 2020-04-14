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Общество

За нарушение режима самоизоляции в Самарской области составлено 244 протокола

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За нарушение режима самоизоляции сотрудниками полиции Самарской области составлено 244 протокола, сообщает оперштаб.

Протоколов по ст. 19.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) — 81. Протоколов по ч.2 ст. 6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) — 163

С 28 марта по 13 апреля  государственной инспекцией труда в Самарской области составлено 81 уведомление с приглашением организаций для составления протоколов по ст. 5.27 КоАП, 34 работодателям направлены представления.

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