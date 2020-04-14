За нарушение режима самоизоляции в Самарской области составлено 244 протокола

За нарушение режима самоизоляции сотрудниками полиции Самарской области составлено 244 протокола, сообщает оперштаб.

Протоколов по ст. 19.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль) — 81. Протоколов по ч.2 ст. 6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) — 163

С 28 марта по 13 апреля государственной инспекцией труда в Самарской области составлено 81 уведомление с приглашением организаций для составления протоколов по ст. 5.27 КоАП, 34 работодателям направлены представления.