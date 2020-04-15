Новых случаев заболевания коронавирусом в Самарской области не зарегистрировано

За прошедшие сутки в Самарской области не зарегистрировано случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает стопкоронавирус.рф.

На 15 апреля в России за сутки подтверждены 3388 случаев инфицирования. При этом выписано по выздоровлению 292 человека.

Всего в стране зарегистрировано 24 490 заболевших в 84 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 1986 человек. За весь период в России от коронавируса скончалось 198 человек.

Напомним, всего в Самарской области за все время зарегистрировано 40 пациентов с подтвержденным диагнозом. 14 из заболевших уже выздоровели, на лечении остаются 26 человек.