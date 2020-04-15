При тушении вещей в квартире на ул. Стар-Загора пожарные спасли двух женщин

В среду, 15 апреля, в 0:24 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в квартире дома № 66 по ул. Стар-Загора в Промышленном районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, пожар произошел в квартире 10 этажа. По данным чрезвычайной службы, на месте происшествия горели домашние вещи на площади три кв. м.

В борьбе с огнем участвовали 24 человека, которые ликвидировали пожар в 0:43.

В ведомстве уточняют, что во время тушения пожарные спасли двух женщин в возрасте 54 и 75 лет.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.