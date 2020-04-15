В Самарской области продолжаются поиски двух пропавших рыбаков

В среду, 15 апреля, в Самарской области продолжаются поиски 33-летнего жителя села Усинское Сызранского района Дмитрия Лещенко и его 50-летнего знакомого Валерия Тимкина, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По данным правоохранителей, 7 апреля мужчины уехали на рыбалку на реку Уса в окрестности села Муранка Шигонского района и пропали.

В следствии уточнили, что во время поисковых мероприятий машина, на которой они уехали, была найдена, документы и вещи, оставленные ими в сторожке, тоже найдены, найдена и лодка, на которой они уплыли.

"Поиски пропавших мужчин сейчас продолжаются, по факту их исчезновения проводится доследственная проверка", — сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.