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Пожары Происшествия

Из-за горения сухой травы под Чапаевском ограничено движение транспорта на трассе "Самара- Волгоград"

ЧАПАЕВСК. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 апреля, днем в районе 250 км трассы "Самара-Волгоград" неподалеку от Чапаевска было ограничено движение транспорта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В региональном управлении МЧС России пояснили, что причиной тому послужило возгорание сухой травы в районе 250 км трассы "Самара-Волгоград", информация о котором поступила в ведомство в 14:30. Площадь очага возгорания составила 600 кв. метров. Сначала была угроза распространения огня на АЗС, но пожарным удалось оперативно устранить эту угрозу.

Сейчас в тушении травы участвует 21 человек. Огнеборцы используют 10 единиц пожарно-спасательной техники. В чрезвычайном ведомстве отмечают, что сил и средств для тушения достаточно.

Тем временем в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают в данный момент беспрепятственный проезд спецмашин к месту тушения и направляют автомобили в объезд данного участка дороги — через Чапаевск.

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