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ДТП Происшествия

На Заводском шоссе в Самаре водитель иномарки сбил на переходе женщину

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 15 апреля, в 11:55 в Самаре 41-летний водитель автомобиля Toyota Corolla сбил пешехода, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в районе дома № 87 по пр. Кирова он сбил 51-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть ул. Заводское шоссе по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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