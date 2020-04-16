На Заводском шоссе в Самаре водитель иномарки сбил на переходе женщину

В среду, 15 апреля, в 11:55 в Самаре 41-летний водитель автомобиля Toyota Corolla сбил пешехода, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в районе дома № 87 по пр. Кирова он сбил 51-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть ул. Заводское шоссе по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения и была госпитализирована.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.