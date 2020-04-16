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Инвестиции Экономическая политика

Базу отдыха "Волжанка" планируют отдать в концессию

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Агентство по привлечению инвестиций Самарской области опубликовало проект передачи в концессию базы отдыха "Волжанка" на 8-й просеке в Самаре.

База отдыха находится на участке площадью более 45 тыс. кв. метров, принадлежащем региону. Часть расположена на берегу Волги и относится к территории общего пользования. На базе имеется 28 объектов недвижимости, в том числе спальные корпуса, летняя эстрада, администрация, склады.

Как уточняется в предложении, в рамках проекта на территории "Волжанки" возможно строительство конференц-зала на 150 человек, кафе или ресторана, обустройство прогулочных зон, создание лужаек для пикников, установка беседок, гамаков, качелей, создание детской площадки.

Общий объем инвестиций оценивается в 423,4 млн рублей. На реализацию проекта потребуется три года. Предполагаемый срок окупаемости - 30 лет.

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