В Самаре участились случаи аварийных инцидентов при самовольных заменах газовых колонок в квартирах

В период с 1 по 10 апреля в зоне ответственности ООО "СВГК" участились сигналы о попадании воды во внутридомовой газопровод, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе компании.

По данным специалистов ООО "СВГК", причиной таких инцидентов всегда становится самовольная замена газового нагревателя (колонки).

"Непрофессионалы, производя перемонтаж колонки, зачастую вместо ввода для газа подключают ввод для воды. И наоборот. Таким образом, не только нарушается процесс газоснабжения всего подъезда, но и дома", — поясняют в компании.

Так, например, 14 апреля в единую диспетчерскую службу СВГК поступил сигнал об обнаружении воды во внутридомовом газопроводе низкого давления в подъезде дома по ул. Партизанской в Самаре. Причина — самовольный монтаж газового водонагревателя. Для локализации инцидента аварийная служба вынуждена была отключить дом от газоснабжения. Вода из газопровода специалистами удалена, газоснабжение восстановлено в течение нескольких часов.

Аналогичный инцидент зарегистрирован единой диспетчерской службой в Самаре 5 апреля на ул. С. Лазо. После локализации инцидента аварийной службой СВГК и проведения строительно-восстановительных работ, газоснабжение потребителей было восстановлено.

"Последствия самодеятельности потребителей могут быть самыми неприятными, — разъясняют представители ООО "СВГК". — Чтобы избежать этого, напоминаем потребителям одно из основных правил безопасного пользования газом в быту: самовольный монтаж и перенос газового оборудования недопустим! Обращайтесь для выполнения такого рода работ к проверенным профессионалам".

Кроме того, в ООО "СВГК" подчеркнули, что сейчас их аварийные службы работают в особом режиме в условиях повышенной угрозы распространения COVID-19. Координацию их действий осуществляет Единая диспетчерская служба СВГК, которая за период с 28 марта по 14 апреля приняла и организовала локализацию 75 инцидентов в Самарской области. Причем почти половина из них отработана отделением аварийной службы межрайгаза "Самара".

В своей работе сотрудники аварийной службы СВГК принимают все необходимые меры по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности, как самих работников СВГК, так и потребителей, позвонивших по телефону 04 или 104.

В случае необходимости действий в жилых помещениях по локализации инцидента, сотрудники в обязательном порядке выполняют эту работу в одноразовых масках, бахилах и перчатках. В качестве дополнительного средства защиты для аварийщиков были также закуплены одноразовые костюмы, которые могут быть использованы при необходимости работы в помещениях с повышенными рисками.

"Средства индивидуальной защиты (маски, перчатки, бахилы), анитсептики, дезрастворы и мыло в наличии у всех подразделений службы в достаточных объемах, — рассказывают в ООО "СВГК". — Уборка помещений проводится регулярно с использованием хлорсодержащего раствора. Дезинфицируются дверные ручки и оргтехника. С периодичностью 1 раз в смену производится кварцевание рабочих мест, а мойка автомобилей службы — 2 раза в сутки. Сотрудники проходят обязательный осмотр перед заступлением на смену на предмет наличия признаков ОРВИ, ОРЗ. Весь персонал имеет справки установленной формы, позволяющие перемещаться по городу".

Работники СВГК призывают население региона неукоснительно соблюдать правила безопасности при пользовании газом в быту и не осложнять ситуацию своими действиями по несанкционированному вмешательству в работу газового оборудования.