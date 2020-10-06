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Пожары Происшествия

150 человек эвакуировали из ТЦ "Амбар" в Самаре

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 6 октября, в 19:51 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о коротком замыкании в ТЦ "Амбар", сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Огнеборцы сразу выехали на тушение по повышенному рангу сложности: "Пожар № 2".

На месте происшествия сотрудники регионального МЧС установили, что короткое замыкание произошло в электрощитовой № 8 на первом этаже. Возгорания не последовало.

Погибших и пострадавших нет. В целях безопасности из здания было эвакуировано 150 человек.

"Произошло короткое замыкание в одном из технических помещений с тыльной стороны торгового комплекса. Возгорания не было, но в связи с задымлением помещения штатно отработала пожарная сигнализация, и охрана торгового комплекса провела эвакуацию посетителей и персонала торгового комплекса. Эвакуация заняла не более трех минут. Прибывшие сотрудники МЧС проверили состояние помещений и оборудования и разрешили дальнейшую работу торгового комплекса", — сообщили в администрации ТЦ "Амбар".

По данным администрации ТЦ, всего было эвакуировано около 250 человек.

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