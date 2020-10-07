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Происшествия

Инспекторы самарского мотовзвода помогли доставить в больницу женщину и годовалого малыша

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Инспекторы ДПС мотовзвода оказали помощь самарцу, жене и ребенку которого требовалась медицинская помощь, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Во время несения службы на ул. Ново-Садовой к правоохранителям обратился один из водителей. Мужчина пояснил, что в его автомобиле находятся годовалый сын и супруга, которые нуждаются в срочной медицинской помощи, а из-за пробок на дорогах он может не успеть вовремя доставить их в больницу.

Инспекторы ДПС незамедлительно передали дежурному информацию о случившемся и начали принимать меры к сопровождению автомобиля в ближайшее медицинское учреждение, включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки. В связи с тем, что служебные мотоциклы не оборудованы громкоговорящими устройствами, "расчищать" дорогу оказалось непростой задачей. Один из инспекторов ДПС проезжал вперед на несколько метров, подходил к каждому водителю и просил перестроится на своем автомобиле на другую полосу. Водители относились с пониманием и освобождали дорогу.

В связи с тем, что на счету была каждая секунда, в пути следования к экипажу присоединился патрульный автомобиль ДПС. Маму с ребенком незамедлительно переместили в служебную машину и в кратчайшие сроки доставили в медицинское учреждение. К моменту прибытия они уже находились в бессознательном состоянии. Инспекторы ДПС помогли занести женщину с малышом в приемное отделение. Им была оказана необходимая медицинская помощь и в настоящее время их здоровью ничего не угрожает.

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