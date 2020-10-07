"Росгосстрах" обновил бренд в преддверии векового юбилея

Старейшая страховая компания России за год до своего столетия объявляет об обновлении бренда. Модернизированный фирменный стиль "Росгосстраха" наполнен новыми символами, при этом бренд сохранил свои характерные черты и узнаваемость.

Вековой юбилей "Россгосстраха" будет отмечаться в октябре 2021 года. Свою историю компания ведет с 6 октября 1921 года, когда Совнарком издал декрет, положивший начало истории страхования в постреволюционной России. Именно "Росгосстрах" на протяжении столетия закладывал основы страховой отрасли нашей страны, участвовал в формировании законодательной базы страхования, нес в массы страховую культуру.

Как отмечает генеральный директор ПАО СК "Росгосстрах" Геннадий Гальперин, в современной России, где на смену монополии пришел рынок, за три десятка лет в страховании так и не появилось претендента на то, чтобы оспорить позиции "Росгосстраха" как символа страхования.

"Росгосстрах" и сегодня остается самым узнаваемым брендом в страховании, лидером по уровню доверия со стороны потребителей страховых услуг, — подчеркивает руководитель компании. — Но в преддверии второго века нашей истории этого уже недостаточно. За последние несколько лет компания претерпела существенные изменения, мы запустили ряд важнейших проектов по обновлению технологий, модернизируем все бизнес-процессы и разрабатываем уже не просто новые страховые продукты, а сервисные вертикали, которыми намерены охватить миллионы наших клиентов. Сегодня мы можем предложить и клиентам, и рынку новый взгляд на страхование, не ограничивающийся лишь оценкой различных рисков. И через обновление нашего фирменного стиля, через включение в него легкости, динамики и технологичности мы хотим обозначить свои лидерские амбиции. Мы хотим заявить, что в год своего столетия "Росгосстрах" открывает новый век страхования".

Как рассказал руководитель Блока маркетинга "Росгосстраха" Александр Рожнов, для создания новой концепции позиционирования и фирменного стиля компания пригласила лучших специалистов. Совместно с ними был проведен комплекс исследований о состоянии бренда, его проблемах и перспективах. Полученные рекомендации были учтены при обновлении позиционирования бренда и компании. К работе было привлечено агентство Trout&Partners, в итоге основная концепция бренда сформулирована как "Символ индустрии страхования". По-новому зазвучало и позиционирующее сообщение — "Первые в новом веке страхования".

"Это, конечно, не про подсчет лет, а про готовность взять на себя роль флагмана преобразований в страховании, изобретателя новых стандартов работы с клиентами, — пояснил Александр Рожнов. — В нашей компании запланировано множество изменений, часть которых уже воплощается в жизнь. Переход на модель, целиком построенную вокруг потребностей клиентов, дальнейшее развитие омниканального опыта, создание целой системы сервисов вокруг страхователей. Сегодня уже кажется странным, что клиент платит деньги за страховой полис раз в году и больше не контактирует со страховой компанией, что она появляется на его горизонте, только когда случаются проблемы. "Росгосстрах" хочет сделать так, чтобы полис стал своего рода пропуском для клиента в мир удобных сервисов, которыми можно пользоваться постоянно, и инструментом, позволяющим настраивать под себя программы страховой защиты". Доносить до аудитории идею обновления бренда компания будет в два этапа: сначала расскажет о том, как она изменилась, как внутри происходит цифровая трансформация, появляются инновационные продукты и онлайн-платформы для их продажи, как улучшается клиентский сервис, становится более быстрым, удобным, комфортным процесс урегулирования убытков. Затем уже будет строиться образ бренда, который формирует и реализует в России концепцию "нового века страхования".

Как отмечает Александр Рожнов, в ходе рестайлинга необходимо было освежить бренд, сохранив уникальное наследие бренда "Росгосстрах", не противоречить его истории и имиджу самой народной страховой компании страны: "Мы хотим, чтобы обновленный "Росгосстрах" демонстрировал силу, современность, технологичность, но не потерял при этом той человечности, которая всегда была ему присуща. При этом важно обеспечить преемственность и возможность сосуществования с текущим стилем на период эволюционной замены визуальных носителей без излишних затрат".

Новый логотип "Росгосстраха" разработан брендинговым агентством LINII Group, в нем удалось сохранить все характерные для бренда черты и, вместе с тем, в полной мере сделать его соответствующим требованиям времени. "Перед нашей командой была поставлена задача значительно осовременить бренд для того, чтобы он выглядел релевантно современной визуальной среде, в том числе на цифровых носителях. При этом новый образ должен быть органично связан с многолетней историей компании, знакомой каждому, — говорит творческий директор LINII Group Михаил Губергриц. — Новая версия логотипа сохраняет основные черты — такие как брутальность, уверенность, стабильность, прямые и рубленые линии, присущие использовавшемуся в последние полтора десятилетия шрифту Александра Родченко. Но при этом новая графика и пропорции шрифтового решения и формы выдержаны в соответствии с тенденциями нашего времени. Шрифт построен на основе восьмигранника, и геометрия логотипа задала основу для фирменного стиля".

Знаменитый росгосстраховский орел превратился в декоративный элемент, не потеряв при этом визуальной значимости. Его форма была переработана и осовременена, эмблема избавилась от лишнего визуального шума. В таком виде орел занял место в системе обновлённого фирменного стиля в роли главного ответственного за историческую преемственность бренда. Цветовая гамма бренда также сохранила преемственность, при этом стала более разнообразной по цвету и гибкой в использовании. Обновленные цвета гармонично вписываются в цифровую среду: корпоративный сайт, мобильные приложения, социальные сети. Также важной частью фирменного стиля является фирменный паттерн, составленный из элементов исторического наследия компании, но при этом выполненный в современной стилистике.

Смена оформления офисов сети продаж и маркетинговых материалов компании будет поэтапной, и предполагает параллельное сосуществование обновленных и исторических элементов фирменного стиля, что позволит перейти на новый уровень коммуникации с потребителями с меньшими финансовыми затратами. Поэтапным будет и переход на новый фирменный стиль дочерней компании "Росгосстрах Жизнь", также обновленный в рамках общего рестайлинга бренда. Кроме того, в течение ближайшего года, предшествующего 100-летию, компания будет использовать и особую юбилейную стилистику.

"Она учитывает все современные тенденции в визуализации и в то же время обращена к эстетике русского супрематизма, — рассказал Александр Рожнов. — Простые геометрические фигуры круг и квадрат стали основой логотипа 100-летия "Росгосстраха" и могут масштабироваться на разные форматы, наполняться различным текстовым и графическим содержанием. В юбилейной символике будут использоваться и лучшие с графической точки зрения исторические логотипы, использовавшиеся советским Госстрахом и его наследником "Росгосстрахом", но воспроизведенные уже в современной стилистике. Особая юбилейная символика будет применяться на различной сувенирной продукции, которую мы будем выпускать в этом и в следующем году, тем самым соединяя прошлое и будущее. Все юбилейные материалы, продукты и коммуникации будут транслировать на потребителя и рынок наше желание и готовность стать первыми в новом веке страхования".