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Пожары Происшествия

При тушении пожара из дома в Сызрани эвакуировали восемь человек

СЫЗРАНЬ. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 6 октября, в 13:48 в пожарную охрану Сызрани поступила информация о возгорании вещей в квартире дома № 39 по ул. Жуковского, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару, площадь которого составила 20 кв. м, был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". Борьбу с огнем вели 26 человек. Пожар удалось ликвидировать в 14:07.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что во время тушения из здания было эвакуировано восемь человек. Данных о пострадавших нет.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.
 

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