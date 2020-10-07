Ликвидирован крупный ночной пожар в п. Мирный под Самарой

Во вторник, 6 октября, в 22:38 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Песочная, 6 в п. Мирный Красноярского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели надворные постройки на площади 300 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В Борьбе с огнем участвовали 26 человек.

Как отмечают в чрезвычайной службы, во время тушения был эвакуирован один человек. Пожар удалось ликвидировать в 0:10 уже 7 октября.

Данных о пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.