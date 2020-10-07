Дмитрий Азаров провел совещание по развитию системы здравоохранения региона

В среду, 7 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание, посвященное работе региональной системы здравоохранения в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Участие в обсуждении ключевых вопросов приняли главы министерств, контрольно-надзорных органов и руководители лечебных учреждений губернии.

Совещание глава региона провел сразу после участия в заседании рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса, которое сегодня провел мэр Москвы Сергей Собянин.

После летней стабилизации в регионе вновь сложилась непростая ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

"Несмотря на то что число вновь выявляемых случаев держится стабильно уже практически месяц на уровне 110-115 человек в день, мы понимаем, что ситуация имеет тенденцию к достаточно серьезным осложнениям, если не предпринять дополнительных мер. Как мы с вами и предполагали, к сожалению, ситуацию осложняет сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Поскольку симптоматика, особенно на начальных этапах, может быть сходной, различить эти заболевания без дополнительных исследований практически невозможно. Необходимо определить, как в этих условиях перестроить работу первичного звена. Главная задача — сберечь здоровье людей, создать условия для устойчивой работы экономики", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

На сегодня в больницах региона создано 4166 коек для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией. Это почти в два раза больше плановых показателей, установленных Министерством здравоохранения России. Работа по наращиванию специализированного коечного фонда, по словам участников совещания, будет продолжена.

В медучреждениях постоянно пополняются запасы средств индивидуальной защиты. Финансирование на эти цели выделяется не только из федерального, но и регионального бюджета. Губернатор поручил областному минздраву контролировать вопрос обеспеченности медучреждений всеми необходимыми СИЗами.

В связи с ростом заболеваемости колоссальная нагрузка ложится на медицинских работников. Дмитрий Азаров обратился с просьбой к руководителям лечебных учреждений передать слова благодарности всем медработникам, которые находятся на передовой и защищают жизнь и здоровье людей в этих непростых условиях.

"Особую актуальность вновь приобретает вопрос контроля за доведением стимулирующих выплат, — отметил губернатор. — Все врачи и медсестры, медицинские работники, имеющие право на эти выплаты, должны получить их в действительности, а не на бумаге, в полном объеме, в установленные сроки".

Дмитрий Азаров напомнил, что на территории Самарской области по-прежнему действует режим повышенной готовности. "Действуют ограничения, и мы принимаем дополнительные меры, чтобы их исполнение соблюдалось во всех муниципальных образованиях, — отметил глава региона. — В некоторых муниципалитетах контроль был недостаточный, сейчас мы его усиливаем. Помогают нам в этом сотрудники правоохранительных органов".

После предметного обсуждения обозначенных вопросов участники совещания выработали ряд решений по защите общественного здоровья, а также по повышению эффективности работы системы здравоохранения. "Уверен, что эти решения мы воплотим в жизнь в ближайшее время", — резюмировал Дмитрий Азаров.