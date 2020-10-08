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Преступления Происшествия

Полицейские задержали самарца, обворовывавшего женщин

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре задержан 30-летний ранее неоднократно судимый 30-летний местный житель, подозреваемый к совершению грабежа и трех краж, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, все преступления злоумышленник совершил с промежутком в несколько дней в феврале текущего года. Первое хищение произошло из офисного здания с места работы бывшей подруги. На вахте он взял ключи от кабинета, тайно похитил из ящика стола деньги и интернет-модем.

На следующий день мужчина находился в квартире у своей новой знакомой, где у него возник умысел открыто похитить ценное имущество женщины. В результате обвиняемый, применив в отношении женщины насилие, не опасное для жизни, забрал дорогостоящую шубу и покинул квартиру.

Позднее в этот же день мужчина, находясь в гостях у другой знакомой, тайно похитил ее мобильный телефон и банковскую карту, деньги с которой потратил на собственные нужды путем бесконтактной оплаты.

Третье хищение злоумышленник совершил несколько дней спустя в одном из развлекательных заведений города. Воспользовавшись тем, что одна из посетительниц ушла, оставив свою сумку без присмотра, он похитил чужое имущество и скрылся. В сумке женщины находились денежные средства, несколько банковских карт, документы и мобильный телефон. Телефон и деньги мужчина забрал, а сумку выбросил в санитарном помещении.

Своими противоправными действиями подозреваемый причинил потерпевшим материальный ущерб на сумму более 60 тыс. рублей.

По каждому факту полицейскими проведен комплекс оперативно-разыскных мероприятий, опрошены потерпевшие, осмотрены места происшествий по указанным адресам, установлены и опрошены возможные очевидцы, в результате чего злоумышленник был установлен и задержан. Вину в содеянном мужчина признал, часть похищенного имущества возвращена законным владельцам.

В настоящее время самарцу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ, по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ и п. "а, г" ч. 2 ст. 161 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения по существу.

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