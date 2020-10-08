Приложение Tele2 победило в двух номинациях "Рейтинга Рунета"

Tele2 выиграла две награды престижного конкурса "Рейтинг Рунета", в ходе которого выбираются лучшие сайты и приложения. "Мой Tele2" получил золото в номинации "Сервисы" и серебро в категории "Приложение бренда". Жюри оценило интеграцию развитой экосистемы сервисов Tele2 в цифровом продукте и органичное продолжение в нем "Других правил".

Tele2 завоевала две награды всероссийского конкурса "Рейтинг Рунета — 2020". Работы 300 участников оценивали более 290 экспертов жюри — ведущие профессионалы веб- и мобильной разработки, а также представители бизнеса. В двух номинациях Tele2 обошла лидеров банковской сферы, телекома, медиа- и ресторанного бизнеса, спортивной индустрии, нефтяной и автомобильной отраслей, рынка недвижимости и туризма.

Приложение "Мой Tele2" было признано лучшим в категории "Сервисы". В этой номинации оценивают приложения, которые являются точкой входа в экосистему услуг компании и дают пользователю максимальный комфорт и удобство. Жюри отметило развитость набора сервисов в приложении, его способность интегрировать как телеком-продукты, так и предложения из самых разных сфер жизни.

Цифровой продукт Tele2 не только дает клиенту полную свободу в управлении услугами связи. Через приложение "Мой Tele2" клиент может самостоятельно активировать новую карту, продавать и покупать услуги на "Маркете", с выгодой подключать к сети родных и близких. Пользователи "Мой Tele2" получают полезные советы с помощью "сторис" и выбирают предложения программы лояльности. В пандемию искусственный интеллект Миа помогала клиентам пережить самоизоляцию, предлагая в приложении скидки на такси и доставку еду, бесплатную подписку на онлайн-кинотеатры и музыкальные сервисы.

Еще одна победа Tele2 — серебро в номинации "Приложение бренда", которая учитывает, насколько органично приложение продолжает маркетинговую и бизнес-стратегию компании. "Мой Tele2" успешно интегрирует все предложения, запущенные на базе коммуникационной платформы "Другие правила". Это в том числе возможность делиться гигабайтами, играть на "Маркете Tele2", пользоваться многочисленными партнерскими бонусами в рамках программы лояльности, объединяться в группу с другими абонентами.

Приложение "Мой Tele2" разработано компанией e-Legion. В первой половине 2020 года число активных пользователей "Мой Tele2" выросло вдвое год к году. В прошлом году в GooglePlay приложение скачали более 18 млн клиентов, а в AppStore — 1,5 млн пользователей.

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2:

"При разработке продукта "Мой Tele2" мы ставили себе цель — создать простой и удобный способ коммуникации с абонентом через мобильное приложение. Мы постарались "окружить" абонентов сервисом, благодаря которому они могли воспользоваться любыми услугами в одном месте. Если три года назад в мобильное приложение заходили всего 10% абонентов, то сегодня это уже 60%. Объективные цифры по приросту числа пользователей говорят о том, что "Мой Tele2" по душе клиентам, а победа в двух номинациях престижной премии — доказательство признания наших достижений экспертным сообществом".