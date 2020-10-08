Дипломные проекты студентов СамГУПС в числе лучших среди транспортных вузов страны

В начале октября Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) объявило итоги олимпиады дипломных проектов студентов железнодорожных вузов страны за 2020 год. Всего в ведении ФАЖТ девять государственных университетов путей сообщения. Из каждого вуза по наибольшему количеству баллов были отобраны лучшие дипломные проекты с присуждением первых трех призовых мест и дипломов победителей.

По специальностям и специализациям высшего образования в число победителей вошли студенты Самарского государственного университета путей сообщения. Так, первого места с присвоением диплома I степени удостоены дипломные проекты студентов СамГУПС Анны Тарасовой (научный руководитель профессор СамГУПС Евгений Тарасов) и Андрея Мазанова (научный руководитель — доцент СамГУПС Сергей Петухов). Третье место и диплом III степени получил дипломный проект студента Даниила Корунова (научный руководитель доцент СамГУПС Лариса Папировская).

При этом дипломный проект "Модернизация автоматической переездной сигнализации на базе системы определения координаты и скорости поезда в целях повышения пропускной способности и безопасности на переездах" студентки специальности "Системы обеспечения движения поездов" СамГУПС Анны Тарасовой набрал в итоге 81 балл и вошел в тройку лучших дипломных проектов среди транспортных вузов страны. На первом месте с оценкой 88 баллов расположился Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I, на втором месте с оценкой 82 балла — Сибирский государственный университет путей сообщения (Новосибирск).

Кроме того, на третьем месте с присуждением дипломов III степени по специальностям среднего профессионального образования (СПО) оказались дипломные проекты студентов филиалов и представительств СамГУПС в регионах Приволжского федерального округа. В их числе студент Уфимского техникума железнодорожного транспорта — филиала СамГУПС Дамир Суюндуков (руководитель — преподаватель Андрей Огарко), студент Самарского колледжа железнодорожного транспорта — структурного подразделения СамГУПС Михаил Борисов (руководитель — преподаватель Наталья Тумакова), студентка филиала СамГУПС в Саратове Анна Алакина (руководитель — преподаватель высшей квалификационной категории Денис Селиверов) и студент Оренбургского техникума железнодорожного транспорта — филиала СамГУПС Давлатджон Каримов (руководитель — преподаватель Светлана Яночкина).

За успешные результаты в подготовке высококвалифицированных специалистов для железнодорожного транспорта благодарственными письмами Росжелдора награждены руководители дипломного проектирования — преподаватели СамГУПС заведующий кафедрой "Электротехника", профессор Евгений Тарасов и доцент кафедры "Локомотивы" Сергей Петухов.