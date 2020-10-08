В Сызрани локализовали крупный пожар на территории заброшенной воинской части

В четверг, 8 октября, в 17:28 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на территории заброшенной воинской части в п. Сердовино города Сызрань, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что там горят пустые деревянные ящики и строительный мусор на площади 600 кв. м.

В 18:10 был объявлен повышенный ранг сложности пожара — "№ 2". Для борьбы с огнем были привлечены 79 человек и 28 единиц техники.

В 19:13 пожар было локализован. В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет.