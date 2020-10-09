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"Стриж" продолжит перевозки на маршруте "Санкт-Петербург — Самара" с ноября

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Скоростной поезд "Стриж" сообщением Санкт-Петербург — Самара вернется в расписание с 3 ноября, сообщает пресс-служба ОАО "РЖД".

Напомним, поезд курсировал в пилотном режиме в августе–сентябре текущего года и оказался очень востребованным у пассажиров — заполняемость "Стрижа" составляла порядка 85%. Благодаря специальному расписанию и уникальному подвижному составу время поездки по маршруту сокращено почти вдвое и составляет 19 часов. "Стриж" следует через Москву (Курский вокзал), Владимир, Дзержинск, Нижний Новгород (Стригино), Арзамас-1, Саранск, Сызрань.

Поезд будет курсировать через день. Из северной столицы состав будет отправляться в 00:45 (время местное) и прибывать в Самару в 20:45 тех же суток, начиная с 3 ноября. В обратном направлении из Самары поезд будет отправляться с 4 ноября в 01:30 и прибывать в Санкт-Петербург в 19:24 того же дня.

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