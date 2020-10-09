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ДТП Происшествия

Водитель, по вине которого пострадали три человека при опрокидывании машины в Сергиевском районе, скрылся с места ДТП

СЕРГИЕВСК. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 8 октября, в 15:00 в Сергиевском районе водитель Chevrolet Lanos, двигаясь по автодороге Кинель-Черкассы-"Урал", на 53 км нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части дороги, допустил съезд в правый кювет по ходу своего движения с последующим опрокидыванием.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В результате ДТП телесные повреждения получили трое мужчин - 38, 29 и 27 лет. Всем пострадавшим медиками рекомендовано амбулаторное лечение.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия. По словам участников ДТП, они автомобилем не управляли, а водитель скрылся с места ДТП. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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