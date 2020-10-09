Водитель, по вине которого пострадали три человека при опрокидывании машины в Сергиевском районе, скрылся с места ДТП

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В четверг, 8 октября, в 15:00 в Сергиевском районе водитель Chevrolet Lanos, двигаясь по автодороге Кинель-Черкассы-"Урал", на 53 км нарушил правила расположения транспортных средств на проезжей части дороги, допустил съезд в правый кювет по ходу своего движения с последующим опрокидыванием.

Фото: ГУ МВД по Самарской области