Трое подростков пострадали при ДТП в Кинельском районе

В четверг, 8 октября, в Кинельском районе в 16:15 33-летний водитель автомобиля Ford Mondeo, ехавший по трассе "Кинель-Богатое-Борское", при повороте налево между седьмым и восьмым километрами трассы создал помеху другому участнику движения и столкнулся с попутным автомобилем Lada Priora, под управлением 21-летнего водителя, который выполнял обгон, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП пострадали 13-летний и два 14-летних пассажира автомобиля Lada Priora. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение, откуда они были отпущены домой.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области уточняют, что сейчас по факту ДТП проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.