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ДТП Происшествия

В жилой зоне Тольятти пожилой водитель иномарки сбил школьника

ТОЛЬЯТТИ. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 8 октября, в Автозаводском районе Тольятти в жилой зоне 70-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata, в 15:05 в районе дома 78 по ул. 40 лет Победы сбил девятилетнего мальчика, который возвращался из школы домой и переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП ребенок пострадал. Его госпитализировали.

Сейчас по факту ДТП полицейские проводят проверку, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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