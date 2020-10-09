В жилой зоне Тольятти пожилой водитель иномарки сбил школьника

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В четверг, 8 октября, в Автозаводском районе Тольятти в жилой зоне 70-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata, в 15:05 в районе дома 78 по ул. 40 лет Победы сбил девятилетнего мальчика, который возвращался из школы домой и переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.