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Экономическая политика Экономика и бизнес

В Самаре продолжается регистрация на VOLGA INVESTMENT SUMMIT 2020

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уже на следующей неделе, 16 октября, в столице нашего региона состоится масштабное событие в сфере бизнеса и инвестиций — Volga Investment Summit 2020.

Организованный правительством Самарской области саммит станет платформой для взаимодействия инвесторов, экспертов, представителей власти и бизнеса.

Для наиболее эффективной работы эксперты соберутся в Самаре. Здесь они примут участие в деловой программе, в которую войдут панельные дискуссии, круглые столы и обмен экспертными мнениями о последних тенденциях в финансовой и инвестиционной отраслях. Для участников будет организована онлайн-трансляция всех ключевых мероприятий.

В прошлом году участники Волжского инвестиционного саммита обсуждали вопросы развития отношений со странами Востока и исламским миром. В этом году ключевой темой станут инвестиции. Саммит поможет установить деловые контакты, масштабировать лучшие практики взаимодействия органов государственной власти, бизнеса и институтов развития. Программа будет посвящена как глобальным экономическим проблемам, так и специализированным вопросам инвестиций, венчурного бизнеса и финансов.

"Сейчас — непростое время для экономики, для бизнеса, и тем более для инвесторов. Буквально все участники инвестиционной деятельности испытывают определенные трудности. Как отметил в своем обращении к гражданам России Президент страны Владимир Владимирович Путин, эпидемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике. И все последствия, глубину этого влияния еще только предстоит оценить. Вместе с тем, мы понимаем, что сейчас закладывается будущее нашей экономики. Для качественного инвестиционного рывка у нас есть условия. Поэтому Волжский инвестиционный саммит сейчас так необходим и своевременен", — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Самарская область не в первый раз становится местом притяжения ведущих российских инвестиционных и бизнес-экспертов, и это не случайно.

По итогам 2019 года регион стал абсолютным лидером среди остальных субъектов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства. Сегодня в работе областного правительства находится 74 проекта, 48 из которых предварительно оцениваются в 150 млрд рублей. В эксплуатацию введен уже 21 объект, создано 1333 рабочих места, привлечено 8 млрд внебюджетных инвестиций.

Развитие венчурной отрасли — еще одно направление, в котором Самарская область занимает значимые позиции в России. По итогам 2019 года Венчурный фонд Самарской области стал единственным региональным фондом, вошедшим в первую десятку рейтинга Российской венчурной компании среди самых активных посевных фондов. В рейтинге РВК за 2018 год фонд занимал 10-е место и также занимал лидирующие позиции среди региональных фондов, опередив по количеству сделок фонды Санкт-Петербурга, Татарстана, Свердловской области и других регионов.

"Региональное инвестиционное законодательство гарантирует равные условия для всех инвесторов, способствует устранению административных барьеров, устанавливает благоприятный налоговый режим и преференции. Но инвестиций не бывает без открытости. Волжский инвестиционный саммит — это не только дискуссионная площадка, но и место для коммуникаций, новых знакомств. Это место, где можно задать вопрос представителям правительства региона, и получить максимально честный ответ", — подчеркивает министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

"В этом году ключевая тема саммита — "Точки роста: Государство. Бизнес. Партнерство". Самарская область накопила значительный опыт и добилась успехов в развитии венчурной отрасли и привлечении инвестиций в регион. И мы готовы этим опытом поделиться. Тема инвестиций и цифровизации сейчас очень актуальна для всей России и регионов, в частности", — отметила исполнительный директор Фонда содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области Елена Пожарнова.

Зарегистрироваться на саммит, посмотреть программу и спикеров можно на сайте: volgasummit.com.

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