В Клявлинском районе тушат три нежилых строения и траву

В пятницу, 9 октября, в 12:30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в двух нежилых строениях и двух жилых домах на ул. Центральной п. Подгорный Дол Клявлинского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Прибыв на место, пожарные установили, что там происходит горение в трех нежилых строениях на общей площади 80 кв. м и 1 га травы. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№ 2".

К борьбе с огнем подключились 13 человек, им в помощь выехали еще 20 человек. В 14:27 пожар удалось локализовать. А в 14:35 было ликвидировано открытое горение.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что погибших и пострадавших нет.