В Тольятти три человека пострадали в ДТП на Лесопарковом шоссе

В субботу, 10 октября, в Центральном районе Тольятти произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что в 22:30 24-летний водитель Lada Kalina в районе дома №65 по Лесопарковому шоссе нарушил правило расположения транспортного средства и допустил столкновение с Lada Priora.

В результате происшедшего пострадали водитель Kalina и его пассажирки 33 и 23 лет. Они были доставлены бригадой скорой помощи в ближайшее медицинское учреждение. Водитель госпитализирован, пассажирам назначено амбулаторное лечение.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.