В Тольятти задержали женщину, носившую в сумочке шприц с наркотиком

Сотрудники полиции Тольятти задержали 39-летнюю местную жительницу, подозреваемую в незаконном хранении наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Женщину остановили около одного из домов по пр. Степана Разина в ходе оперативно-разыскного мероприятия "наблюдение". В результате личного досмотра, в присутствии понятых, правоохранители обнаружили в сумке подозреваемой медицинский шприц с веществом светлого цвета. Согласно результатам исследования, изъятое вещество является наркотическим средством — дезоморфином, массой по сухому остатку 0,237 грамма, что относится к значительному размеру. Ранее задержанная к уголовной ответственности не привлекалась.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.