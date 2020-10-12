В Самаре объединят две детские школы искусств

Детскую школу искусств №10 в Самаре присоединят к детской школе искусств №8 "Радуга". Соответствующее постановление городской администрации опубликовано на сайте мэрии.

Как говорится в документе, реорганизация учреждений дополнительного образования проводится по причине экономической целесообразности. Все права и обязанности ДШИ № 10 переходят к ДШИ № 8. Занятия учеников обеих школ будут проходить по адресу "Радуги" — ул. Георгия Димитрова, 39. Объединение двух школ будет стоить городскому бюджету 2 тыс. рублей.