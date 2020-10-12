Ликвидирован крупный пожар на складе на ул. Камышинской в Самаре

В воскресенье, 11 октября, в 22:49 был ликвидирован пожар в складском здании на ул. Камышинская, 28 в Куйбышевском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что сообщение о данном пожаре поступило в чрезвычайные службы 11 октября в 18:35. Горел склад на 200 кв. м. В его тушении участвовали 110 человек, использовалось 39 единиц техники.

Пожар удалось локализовать в 20:18. В 20:28 было ликвидировано открытое горение, а полностью пожар был потушен в 22:49.

В региональном управлении МЧС России отмечали, что погибших и пострадавших нет.