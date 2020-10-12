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Образование Общество

Студенты СамГМУ перешли на дистанционное обучение

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Студенты Самарского государственного медицинского университета со второго по шестой курс (за исключением студентов второго курса факультета клинической психологии) перешли на дистанционное обучение с использованием ЭИОС, сообщается на странице вуза в соцсети.

Как говорится в сообщении, данная мера предпринята с целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции. На новый формат обучения студенты перешли с понедельника, 12 октября.

У первого курса все лекции проходили онлайн через систему ЭИОС еще с 1 сентября. Практические и лабораторные занятия проходят в малых группах (не более 10 человек) только в корпусах университета. У старших курсов практические занятия частично были связаны с посещением больниц, поэтому их перевели на дистанционное обучение.

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