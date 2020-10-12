Источник: дома у министра спорта Самарской области прошли обыски

В рамках уголовного дела, возбужденного по факту деятельности Фонда поддержки и развития футбола Самарской области, прошли обыски в министерстве спорта региона, а также в квартире министра Дмитрия Шляхтина. Об рассказали Волга Ньюс источники, знакомые с ситуацией.

Все эти действия, как утверждает источник издания, якобы происходили 6 октября — в тот же день, когда были обыски у бывшего директора Фонда Игоря Поварова.

В СУ СК РФ по Самарской области ситуацию не комментируют. В пресс-службе областного министерства спорта также заявили, что по работе следственного комитета и правоохранительных органов комментариев не дают.

Как сообщил собеседник Волга Ньюс, следователи во время мероприятий в министерстве запросили документы по субсидиям на Фонд поддержки и развития самарского футбола. "Все имеющиеся документы (заявки Фонда, отчетные документы по использованию) были переданы следствию в полном объеме. Задали ряд вопросов главному бухгалтеру минспорта и министру о том, как средства выделялись фонду, какой механизм, на основании чего, как ведется отчет и проверка по их расходованию. Были даны подробные разъяснения", — рассказал источник издания, добавив, что все было очень корректно со стороны СК.

Кроме того, собеседник Волга Ньюс говорит, что обыски прошли дома у Дмитрия Шляхтина — в квартире, якобы приобретенной еще до 2010 г. в период его работы в ЦСК ВВС. "Ничего компрометирующего, предметов явной роскоши обнаружено не было. Хотя следователи обратили внимание на двое импортных часов, подаренных министру друзьями на юбилеи. Изымать дома по факту было нечего", — утверждает собеседник издания и добавляет, что после 6 октября в отношении Дмитрия Шляхтина и Игоря Поварова правоохранителями никаких мер не предпринималось.

Правда, в продолжение он говорит, что якобы, по некоторой информации, проверялись все банковские счета их и ближайших родственников, а также доходы. "Необоснованных доходов и сомнительных транзакций пока не обнаружено", — говорит источник Волга Ньюс.

Более того, собеседники издания утверждают, что якобы с начала октября идет "тотальная внеплановая проверка деятельности министерства: проверяют отчеты по расходованию субсидий, соответствие объектов и учреждений спорта требованиям пожарной безопасности, доступность их для людей с инвалидностью, техническую документацию и даже соблюдение министерством сроков ответов на письменные обращения граждан".

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что сотрудники ФСБ и СУ СКР по Самарской области провели серию обысков в офисах "Крыльев Советов" и футбольной академии им. Коноплева. Основанием для этого, по данным СМИ, стало уголовное дело, возбужденное областным следственным управлением СКР по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по материалам управления "К" ФСБ и результатам проверки Генпрокуратуры.