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Источники: экс-финдиректора "Крыльев Советов" Игоря Поварова не задерживали

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Информация о задержании бывшего финансового директора ФК "Крылья Советов" и экс-гендиректора Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игоря Поварова не подтвердилась.

Источники издания, знакомые с ситуацией, рассказали, что 6 октября утром к Игорю Поварову приехали следователи, сообщили о том, что его фамилия фигурирует в уголовном деле в связи с его работой в "Крыльях  Советов".

"Общались до поздней ночи, изъяли личные средства связи, ноутбук", — сообщил собеседник издания и добавил, что при этом Поваров не задерживался и никаких обвинений ему не предъявляли, по крайней мере, по состоянию на вечер 7 октября.

Эту информацию подтверждают источники в правоохранительных органах.

Более того, по информации источников Волга Ньюс, 7 октября Игорь Поваров находился на работе — в ГАУ "Арена".

Получить комментарии в СУ СКР по Самарской области на момент публикации материала не удалось.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что сотрудники ФСБ и СУ СКР по Самарской области провели серию обысков в офисах "Крыльев Советов" и футбольной академии им. Коноплева. Основанием для этого стало уголовное дело, возбужденное областным следственным управлением СКР по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по материалам управления "К" ФСБ и результатам проверки Генпрокуратуры.

Со ссылкой на собственный источник "Коммерсант" указывал, что уголовное дело касается якобы махинаций с бюджетными средствами в Фонде поддержки и развития футбола Самарской области и не связано с нынешним местом работы Игоря Поварова.

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