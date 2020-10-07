В "Крыльях Советов" прошел обыск, возбуждено дело

В Самаре сотрудники ФСБ и СКР провели серию обысков, в том числе в офисах ФК "Крылья Советов", в футбольной академии имени Коноплева и региональном министерстве спорта. Основанием для этого стало уголовное дело, возбужденное областным следственным управлением СКР по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по материалам управления "К" ФСБ и результатам проверки Генпрокуратуры, пишет kommersant.ru.

Задержан бывший финансовый директор команды и экс-гендиректор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Игорь Поваров. В апреле 2020 г. Поваров был назначен руководителем Государственного автономного учреждения Самарской области "Арена", подведомственного областному минспорта.

В СУ СКР уголовное дело комментировать отказываются, но собеседник в ведомстве пояснил, что уголовное дело касается именно махинаций с бюджетными средствами в Фонде поддержки и развития футбола Самарской области и не связано с нынешним местом работы Игоря Поварова.

По информации издания, пока в уголовном деле один эпизод. Как говорится в материалах расследования, он относится к финансированию футбольного клуба через фонд в период с декабря 2017 по ноябрь 2019 года.

Счетная палата Самарской области неоднократно выявляла нарушения при расходовании спортивной организацией бюджетных средств. Например, премия игроков за результат составляет 10% от зарплаты, при этом ее получали футболисты, не выходившие на поле в конкретной игре. Нарушался порядок предоставления субсидий. В бухгалтерской отчетности за период с 2015 по 2018 год отражены данные о кредиторской и дебиторской задолженности на основании договора, предметом которого является безвозмездная передача от ФПРФ области футбольному клубу средств в размере 1,13 млрд рублей. Однако документы, подтверждающие факт передачи денег, не были найдены.

Футбольные эксперты также не раз обращали внимание на тот факт, что "Крылья" заключали в основном краткосрочные контракты. Так, за последние три года через клуб прошли более 40 футболистов. При этом суммы контрактов футболистов и выплаты агентам нередко оставались неизвестными.

По словам первого пресс-атташе "Крыльев Советов" Арнольда Эпштейна, уголовное дело в футбольном клубе стало неожиданностью, хотя предпосылки были давно. "Не уверен, что Игорь Поваров наихудший из руководителей ФК, но он однозначно самый худший в плане отношения к клубу. Так что глубоко символично, что именно он стал первым задержанным. Я работал вместе с ним. У него было откровенно потребительское отношение к команде", — отмечает Эпштейн.

Собеседник издания в правительстве Самарской области говорит, что Игорь Поваров играл ключевую роль в финансовой политике "Крыльев" с 2013 по 2019 год. "Через него проходили основные финансовые потоки, которые получали "Крылья". В связи c этим его задержание может быть связано с тем, что следствие хочет получить показания на более высокопоставленных персон", — говорит источник. С ним согласен и Эпштейн: "В рамках дела проверить могут и Дмитрия Шляхтина, с которым задержанный долгое время вместе работал".

В министерстве спорта от комментариев отказались. Футбольный клуб также не комментирует ситуацию. Собеседник из числа сотрудников ФК неофициально пояснил, что "сверху был спущен запрет на любые комментарии по этой теме".