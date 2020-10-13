Дмитрий Азаров поделился опытом региона в борьбе с Covid-19 на международной конференции

Во вторник, 13 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в международной научно-практической онлайн-конференции "Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия", которую провел Минздрав РФ совместно с РАНХиГС и Ассоциацией инновационных регионов России.

В ходе конференции главы нескольких регионов РФ поделились опытом борьбы с Covid-19 на своих территориях. Поделиться опытом Самарской области организаторы пригласили Дмитрия Азарова.

Глава региона рассказал, как в регионе строится работа в период общего подъема заболеваемости вирусными инфекциями. Во-первых, принято решение об увеличении числа бригад скорой медицинской помощи. 10 дополнительных бригад уже приступили к работе. В ближайшие недели будут сформированы еще десять, они будут работать на территории Самары.

Чтобы повысить уровень эффективности медпомощи, Дмитрий Азаров принял решение передать часть машин автопарк чиновников медикам. Более 130 служебных автомобилей государственных и муниципальных служащих переданы в медучреждения региона — службам неотложной помощи.

"Я передал и свой личный автомобиль. Это ускоряет предоставление неотложной участковой помощи врачами. Кстати, они работают не только по своему участку. Когда требуется неотложная помощь, они выезжают и на другие территории", — рассказал губернатор.

В регионе создан специальный центр, который координирует работу поликлиник по реагированию на неотложную помощь. Скорая медицинская помощь также передает сведения со своих станций. Также Глава региона принял решение об увеличении коечного фонда: 680 дополнительных коек для лечения больных с COVID-19 будет создано в различных лечебных учреждениях Самарской области уже на этой неделе. 300 из них уже открыто в Тольяттинской горбольнице № 1.

В регионе наращивается запас средств индивидуальной защиты и лекарственных средств, а также техническая оснащенность больниц. До конца октября в больнице им. Середавина в Самаре появится новый компьютерный томограф, планируется приобретение еще двух таких аппаратов. Кроме того, все частные клиники губернии, где есть томографы, по решению губернатора работают по системе ОМС и принимают больных со скорой.

На борьбу с Covid-19 выделяются серьезные средства из федерального и регионального бюджета — всего свыше 11 млрд рублей за этот год. "Но никаких денег не хватит, если мы не добьемся в обществе понимания существующей угрозы, не будем выстраивать коммуникацию с людьми. Этому вопросу мы посвящаем очень много времени. Надеемся на благоразумие наших земляков. Это позволит нам защитить общественное здоровье и не вводить новые ограничения, не закрывать экономику. Это очень тяжело было бы в первую очередь для конкретных предприятий, для благосостояния жителей, для бюджета региона", — сказал губернатор.

Подводя итог конференции, он отметил, что дискуссия получилась очень содержательной. "Мы берем на вооружение лучший опыт, в том числе международный, чтобы выработать оптимальные решения для последующей деятельности системы здравоохранения региона. Мы всегда ищем лучшие практики, ориентируемся на мнение ведущих специалистов. И этот поиск нам дает возможность защищать общественное здоровье, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Рад, что наш опыт по борьбе с коронавирусной инфекцией заинтересовал коллег не только из других регионов, но и экспертов мирового уровня".