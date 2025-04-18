Глава СК РФ получит доклад о расследовании массового заболевания в самарском детсаду

Главе СК РФ Александру Бастрыкину представят доклад по уголовному делу о массовом заболевании воспитанников самарского детсада.

Напомним, 17 апреля, в детском саду № 153 в Промышленном районе зарегистрировали восемь случаев острой кишечной инфекции у детей. Воспитанники жаловались на головную боль и рвоту.

Роспотребнадзор по Самарской области организовал эпидемиологическое расследование, после которого установят причины возникновения очага. Также проверку начала и прокуратура Промышленного района Самары. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").