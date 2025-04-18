Место Александра Баранова в Общественной палате региона занял Максим Девятов

Герой России Максим Девятов назначен членом Общественной палаты Самарской области шестого созыва. Соответствующее распоряжение подписано губернатором Вячеславом Федорищевым 17 апреля 2025 года.

Девятов заменит в Общественной палате скончавшегося в марте этого года генерала армии запаса и также Героя России Александра Баранова.

Напомним, Максим Девятов является помощником губернатора по вопросам поддержки участников СВО и их семей. Он служил в 3-й бригаде специального назначения, базирующейся в Тольятти. Звезду Героя России он получил в декабре 2023 г. за то, что со своим товарищем более трех часов удерживал фронт под шквальным минометным огнем и сбросами квадрокоптеров противника. Своими действиями они спасли 14 военнослужащих.