В Самаре ушел из жизни почетный гражданин и Герой России Александр Баранов

В Самарской области ушел из жизни почетный гражданин и Герой России генерал Александр Баранов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Волжского района Александр Шарков.

"Вся жизнь Александра Ивановича — пример преданного служения своей стране, которое вызывает самое искреннее и глубокое уважение", — говорится в сообщении.

Александр Баранов закончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени М. В. Фрунзе, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР.

Он служил в Закавказском военном округе, командовал 24-й Железной мотострелковой дивизией, был первым заместителем командующего 8-й танковой армией, начальником штаба и заместителем командующего 22-й общевойсковой армией.

С декабря 1994 г. Александр Иванович командовал 2-й гвардейской танковой армией в Приволжском военном округе в пос. Рощинский. Он внес большой вклад в оказание помощи и осуществление контроля за строительством нового военного городка, помогал семьям погибших.

"Его роль первого заместителя командующего войсками Северо-Кавказского военного округа (с сентября 1999 г.) и непосредственное участие в боевых действиях Второй чеченской войны, где он возглавлял штаб Объединенной группировки российских войск на Северном Кавказе, навсегда останется в памяти как символ мужества и героизма, — добавил Александр Шарков. — Даже после завершения военной службы в 2008 г. Александр Иванович продолжал активно участвовать в общественной жизни, вкладывая свои силы и опыт в патриотическое воспитание молодежи. Руководил областной общественной организацией "Союз генералов Самары". Его деятельность в ветеранских организациях и участие в районных мероприятиях свидетельствуют о его неизменной преданности Родине и людям".

Александр Баранов награжден орденом "За военные заслуги" и орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени.