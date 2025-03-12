В Самаре ушел из жизни почетный гражданин и Герой России Александр Баранов

В Самарской области ушел из жизни почетный гражданин и Герой России генерал Александр Баранов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Волжского района Александр Шарков.
"Вся жизнь Александра Ивановича — пример преданного служения своей стране, которое вызывает самое искреннее и глубокое уважение", — говорится в сообщении.
Александр Баранов закончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию имени М. В. Фрунзе, Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР.
Он служил в Закавказском военном округе, командовал 24-й Железной мотострелковой дивизией, был первым заместителем командующего 8-й танковой армией, начальником штаба и заместителем командующего 22-й общевойсковой армией.
С декабря 1994 г. Александр Иванович командовал 2-й гвардейской танковой армией в Приволжском военном округе в пос. Рощинский. Он внес большой вклад в оказание помощи и осуществление контроля за строительством нового военного городка, помогал семьям погибших.
"Его роль первого заместителя командующего войсками Северо-Кавказского военного округа (с сентября 1999 г.) и непосредственное участие в боевых действиях Второй чеченской войны, где он возглавлял штаб Объединенной группировки российских войск на Северном Кавказе, навсегда останется в памяти как символ мужества и героизма, — добавил Александр Шарков. — Даже после завершения военной службы в 2008 г. Александр Иванович продолжал активно участвовать в общественной жизни, вкладывая свои силы и опыт в патриотическое воспитание молодежи. Руководил областной общественной организацией "Союз генералов Самары". Его деятельность в ветеранских организациях и участие в районных мероприятиях свидетельствуют о его неизменной преданности Родине и людям".
Александр Баранов награжден орденом "За военные заслуги" и орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????